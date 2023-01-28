Дату выхода сериала "Король и Шут" объявили

Презентация сериала «Король и Шут» состоялась 28 января на фестивале Bubble Comics Con 2023. Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «Кинопоиска», в конце мероприятия солист групп «Король и Шут» и «КняZz» Андрей Князев объявил дату премьеры проекта — 2 марта.

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Со сцены фестиваля о сериале рассказали актеры Константин Плотников (сыграл Михаила Горшенева), Ян Ильвес (вокалист и гитарист Ренегат), Васса Бокова (скрипачка Маша) и Валери Зоидова (Анфиса).

«В разговорах с продюсером Дмитрием Нелидовым и режиссером Рустамом Мосафиром мы называем наш сериал панк-сказкой — это особый жанр, который сложился у нас в процессе съемок», — поделился Плотников.

Он подчеркнул, что проект представляет собой не традиционное биографическое кино или чистую драму: «В сериале есть и юмор, и фэнтези, а реальные события переплетены с приключением в мире фантазий».