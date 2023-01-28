Николь Кидман устроит охоту на детей в сериале «Идеальная няня»

Жестокое убийство двух детей из богатой семьи их няней в Нью-Йорке в 2012 году четырьмя годами позже превратилось в роман Лейлы Слимани «Идеальная няня». Теперь настала очередь экранизации этой печальной истории и книги заодно.

Фото: Inc-News Inc-News

По сообщениям инсайдеров, мини-сериал с одноименным названием возглавит знаменитая Николь Кидман, которая, кажется, может играть кого угодно.

Сейчас актриса снимается в сериале «Львица», где изображает крутого спецагента. А в «Идеальной няне» именно ее героиня устроится в богатую семью приглядывать за их детьми.

Работодатели и не подозревали, что добрая с виду нянечка Луиза на самом деле одержима детьми из-за своего одиночества и видит в них главное зло и причины несложившейся жизни. И это неведение приводит к трагедии.