Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+13° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
2 часа назад

Николь Кидман устроит охоту на детей в сериале «Идеальная няня»

Inc-News

Жестокое убийство двух детей из богатой семьи их няней в Нью-Йорке в 2012 году четырьмя годами позже превратилось в роман Лейлы Слимани «Идеальная няня». Теперь настала очередь экранизации этой печальной истории и книги заодно.

Николь Кидман устроит охоту на детей в сериале «Идеальная няня»
Фото: Inc-NewsInc-News

По сообщениям инсайдеров, мини-сериал с одноименным названием возглавит знаменитая Николь Кидман, которая, кажется, может играть кого угодно.

Сейчас актриса снимается в сериале «Львица», где изображает крутого спецагента. А в «Идеальной няне» именно ее героиня устроится в богатую семью приглядывать за их детьми.

Работодатели и не подозревали, что добрая с виду нянечка Луиза на самом деле одержима детьми из-за своего одиночества и видит в них главное зло и причины несложившейся жизни. И это неведение приводит к трагедии.

Сценарий к проекту напишет Майя Эрскин, которая сыграет и одну из ролей. Другие подробности пока не афишируются.

Сериалы,Майя Эрскин,Николь Кидман,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители