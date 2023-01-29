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2 часа назад

Историю царицы Клеопатры экранизируют в необычном жанре

Inc-News

Американские инсайдеры сообщили о том, стриминг-сервис Peacock разрабатывает производство сериала Cleo о жизни древнеегипетской царицы Клеопатры.

Историю царицы Клеопатры экранизируют в необычном жанре
Фото: Inc-NewsInc-News

Проект будет снят в жанре драмы с комедийным уклоном, цель которого не столько показать истинную жизнь императрицы, сколько сложности, которые женщинам приходится преодолевать на пути к успеху в мире, где всегда правили мужчины.

По некоторым данным, создатели на примере Клеопатры хотят сделать отсылку к современному миру, показав, что и сегодня мало что изменилось – успешных женщины, самостоятельно пробивших себе дорогу на олимп, по-прежнему можно пересчитать по пальцам.

Об актерском составе и сроках съемок пока ничего не известно. Сообщается лишь, что необычным сценарием занимается Джессика Ранк, написавшая сюжет к «Все схвачено», а шоураннером проект станет Дженни Снайдер Урмен («Царство», «Девочки Гилмор»).

Сериалы,Дженни Снайдер,
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