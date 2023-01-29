Историю царицы Клеопатры экранизируют в необычном жанре

Американские инсайдеры сообщили о том, стриминг-сервис Peacock разрабатывает производство сериала Cleo о жизни древнеегипетской царицы Клеопатры.

Фото: Inc-News Inc-News

Проект будет снят в жанре драмы с комедийным уклоном, цель которого не столько показать истинную жизнь императрицы, сколько сложности, которые женщинам приходится преодолевать на пути к успеху в мире, где всегда правили мужчины.

По некоторым данным, создатели на примере Клеопатры хотят сделать отсылку к современному миру, показав, что и сегодня мало что изменилось – успешных женщины, самостоятельно пробивших себе дорогу на олимп, по-прежнему можно пересчитать по пальцам.