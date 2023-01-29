Актриса «The Last Of Us» испугалась монстров-щелкунов на съемках

Актриса сериала «The Last Of Us» призналась, что по-настоящему испугалась монстров-щелкунов во время съемок проекта, об этом рассказывает портал CinemaBlend.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Речь идет об актрисе Анне Торв. Она объяснила, что слишком реалистичные образы щелкунов пугали ее. Авторы проекта постарались и создали очень качественный грим и протезы для зараженных из вселенной «The Last Of Us», потому монстры выглядели слишком правдоподобно, как на экране, так и на съемочной площадке.

Торв отметила, что даже в перерывах между дублями ей было крайне некомфортно находиться рядом с актерами, исполняющими роли щелкунов.