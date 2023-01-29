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2 часа назад

Актриса сериала «The Last Of Us» испугалась монстров-щелкунов на съемках

Мира Маркина

Актриса сериала «The Last Of Us» призналась, что по-настоящему испугалась монстров-щелкунов во время съемок проекта, об этом рассказывает портал CinemaBlend.

Актриса «The Last Of Us» испугалась монстров-щелкунов на съемках
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Речь идет об актрисе Анне Торв. Она объяснила, что слишком реалистичные образы щелкунов пугали ее. Авторы проекта постарались и создали очень качественный грим и протезы для зараженных из вселенной «The Last Of Us», потому монстры выглядели слишком правдоподобно, как на экране, так и на съемочной площадке.

Торв отметила, что даже в перерывах между дублями ей было крайне некомфортно находиться рядом с актерами, исполняющими роли щелкунов.

В серию The Last of Us включили сцены, снятые Кантемиром Балаговым

Качество таких реалистичных образов зараженных – еще и заслуга актеров Мисти Ли и Филиппа Коваца. Они же создавали образы монстров и для оригинальной игры.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что сериал «Одни из нас» продлили на второй сезон.

Сериалы,Анна Торв,
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