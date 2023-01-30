Актер Мелехов рассказал о работе с Заворотнюк в «Приставах».

Актер Кирилл Мелехов рассказал о работе с Анастасией Заворотнюк в сериале «Приставы». Проект, который сняли в 2018 году, в скором времени должен появиться на российских экранах.
В центре сериала — сотрудник территориального отдела службы судебных приставов, который занимается взысканием имущества должников.
По словам Мелехова, помимо рабочей жизни приставов сценаристы показали и историю любви. Его персонаж потерял семью в автокатастрофе, и в какой-то момент влюбился в другую героиню.
Многие предположили, что именно ее образ воплотила на экране Анастасия Заворотнюк. Мелехов рассказал, какой он запомнил актрису на съемочной площадке.
«Хороший партнер. Она с отличным чувством юмора. Такая легкая, в кадре всегда готова помочь. У нас была сцена, где мы были вместе почти час. И весь этот час смеялись и шутили», — вспоминает Мелехов в беседе с Woman.ru.
Сегодня Анастасия Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием. Несколько лет назад у нее диагностировали глиобластому. Недавно актрису перевели в одно из онкологических отделений московской частной клиники.