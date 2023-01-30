Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
2 часа назад

Партнер Заворотнюк перед выходом нового сериала «Приставы» рассказал о работе с ней

Слово и Дело

Актер Кирилл Мелехов рассказал о работе с Анастасией Заворотнюк в сериале «Приставы». Проект, который сняли в 2018 году, в скором времени должен появиться на российских экранах.

Актер Мелехов рассказал о работе с Заворотнюк в «Приставах».
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В центре сериала — сотрудник территориального отдела службы судебных приставов, который занимается взысканием имущества должников.

По словам Мелехова, помимо рабочей жизни приставов сценаристы показали и историю любви. Его персонаж потерял семью в автокатастрофе, и в какой-то момент влюбился в другую героиню.

Многие предположили, что именно ее образ воплотила на экране Анастасия Заворотнюк. Мелехов рассказал, какой он запомнил актрису на съемочной площадке.

«Хороший партнер. Она с отличным чувством юмора. Такая легкая, в кадре всегда готова помочь. У нас была сцена, где мы были вместе почти час. И весь этот час смеялись и шутили», — вспоминает Мелехов в беседе с Woman.ru.

Сегодня Анастасия Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием. Несколько лет назад у нее диагностировали глиобластому. Недавно актрису перевели в одно из онкологических отделений московской частной клиники.

Сериалы,Кирилл Мелехов,Анастасия Заворотнюк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители