Сериал "Просто Михалыч" выходит на ТНТ

В понедельник, 30 января, в 21:00 на телеканале ТНТ выходит сериал "Просто Михалыч" с Владимиром Епифанцевым в главной роли. Работал над ним режиссер "Войны семей" Евгений Корчагин.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Завязка сериала сводится к ответу на вопрос, что будет, если простой русский мужик из Сибири окажется на Рублевке, где на завтрак вместо глазуньи подают фриттату, а мотоциклу с люлькой предпочитают гироскутер?

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По сюжету в загородный дом семьи успешного банкира внезапно приезжает его двоюродный брат Михалыч. Родственник приехал из глубинки по очень важному делу - спасать промысловый бизнес своего маленького сибирского городка от поглощения большой московской корпорацией. Михалыч - наглый провинциальный правдоруб. Он ломает привычный ход внешне благополучной жизни семьи. И сначала становится объектом троллинга для своего племянника Марка - начинающего блогера, а потом они объединяются для решения проблемы городка Михалыча с помощью современных технологий и простых приемов "старой школы".

Вот что рассказывают о сериале его создатели:

"На мой взгляд, Михалыч - очень интересный герой. И я бы, например, вряд ли назвал его положительным. Кто-то в нем увидит, в первую очередь, настоящего мужика и героя из глубинки, а кто-то - причину своих бед. Такая противоречивость хорошо характеризует русский характер, и мне бы хотелось, чтобы зритель увидел в поступках Михалыча обе его стороны: положительную и отрицательную.

Например, яркой чертой Михалыча является его бесцеремонность. Для одних это нарушение личных границ и даже хамство. Для других - легкость общения, они от такого человека будут в восторге, то есть, они даже хотят, чтобы их границы были разрушены, хотят сближения. И вот они про такого Михалыча скажут: "свой в доску!" Что-то похожее происходит со всеми героями, встречающими Михалыча: они либо его отвергают за эту "простоту"-бесцеремонность, либо их это, наоборот, привлекает, и происходит сближение. Вот эта противоречивость персонажа как раз и делает его объемным, настоящим, интересным, а время однобоких героев в кино, к счастью, уходит", - говорит режиссер Евгений Корчагин.