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11 минут назад

Паттинсон сыграет Бэтмена в сериале о Пингвине

Российская Газета

Интересная инсайдерская информация появилась в социальных сетях. По некоторым данным, Роберт Паттинсон появится в образе Бэтмена в грядущем сериале о Пингвине для HBO Max.

Паттинсон сыграет Бэтмена в сериале о Пингвине
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Новость о запуске производства сериала об одном из главных врагов Бэтмена появилась в апреле 2022 года. Планировалось, что сериал будет напоминать по стилю "Лицо со шрамом" и расскажет о пути босса мафии Освальда Честерфилда Кобблпота.

Сыграет его, как и в фильме, Колин Фаррелл. Главную женскую роль исполнит Кристин Милиоти ("Как я встретил вашу маму"). Режиссер - Крэйг Зобел ("Мейр из Исттауна").

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