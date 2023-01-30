Паттинсон сыграет Бэтмена в сериале о Пингвине

Интересная инсайдерская информация появилась в социальных сетях. По некоторым данным, Роберт Паттинсон появится в образе Бэтмена в грядущем сериале о Пингвине для HBO Max.
Новость о запуске производства сериала об одном из главных врагов Бэтмена появилась в апреле 2022 года. Планировалось, что сериал будет напоминать по стилю "Лицо со шрамом" и расскажет о пути босса мафии Освальда Честерфилда Кобблпота.
Сыграет его, как и в фильме, Колин Фаррелл. Главную женскую роль исполнит Кристин Милиоти ("Как я встретил вашу маму"). Режиссер - Крэйг Зобел ("Мейр из Исттауна").