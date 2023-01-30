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1 час назад

Первый кадр из сериала «Ван Пис»

Чемпионат.comиещё 1

Создатели экранизации манги и аниме «Ван Пис» поделились первым кадром из будущей адаптации для Netflix и объявили дату выхода.

Опубликован первый кадр из сериала «Ван Пис»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Шоу выйдет в 2023 году, точной датой релиза авторы обещали поделиться чуть позже.

Кроме того, создатели поделились первым кадром из сериала, на котором можно увидеть главного героя Манки Д. Луффи и всю команду «Пиратов соломенной шляпы».

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Главные роли в экранизации One Piece исполнят Иньяки Годой, Макэню, Эмили Радд и Таз Скайлер.

Аниме One Piece рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Он ищет легендарное сокровище, известное как «Ван-Пис», чтобы стать королём пиратов. Аниме начали транслировать в 1999 году и продолжают до сих пор — за 33 года вышло более 1000 эпизодов.

Сериалы,Netflix,
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