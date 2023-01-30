Тейлор-Джой намекнула на выход продолжения «Хода королевы»

30 января Аня Тейлор-Джой внезапно опубликовала новый пост в своём «твиттере», в котором намекнула на продолжение нашумевшего мини-сериала «Ход королевы». Примечательно, что спустя несколько минут актриса молча удалила свой пост.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Пока неясно, в шутку ли был написан пост, или девушка действительно анонсировала второй сезон сериала. Ранее создатель шоу Скотт Фрэнк заявлял, что не планирует выпускать продолжение. По его словам, авторы рассказали законченную историю и её продление лишь испортит изначальный замысел.

«Ход королевы» вышел в 2020 году и рассказывал историю девушки Бет Хармон, которая хочет стать величайшей шахматисткой мира, но при этом борется с эмоциональными проблемами, а также с наркотической и алкогольной зависимостью.