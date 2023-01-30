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1 час назад

Сериал "Просто Михалыч" с Владимиром Епифанцевым выйдет 30 января

Газета.Ru

30 января состоится премьера сериала "Просто Михалыч". Об этом сообщили "Газете.Ru" представители телеканала ТНТ. Сериал покажут в 21:00 на ТНТ.

Сериал "Просто Михалыч" с Епифанцевым выйдет 30 января
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По сюжету, простой русский мужик из Сибири Михалыч приезжает к своему двоюродному брату, успешному банкиру. Герой попросил родственника помочь ему спасти промысловый бизнес в маленьком городе от поглощения большой московской корпорацией.

Режиссер проекта - Евгений Корчагин. В ролях - Владимир Епифанцев, Павел Ворожцов, Ольга Медынич, Антон Рогачев, Светлана Камынина, Гоша Куценко, Екатерина Климова, Юлия Сулес. Исполнитель Михалыча Епифанцев назвал свою роль "плотной, фактурной и наваристой".

"Думаю, что только дурак может отказаться от такой роли. Это очень хорошая история, в которой прослеживается и юмор, и драма. И то, и другое близко всем, так что, думаю, наш сериал многим придется по душе", - заявил актер.

Сериалы,Павел Ворожцов,Юлия Сулес,Евгений Корчагин,Ольга Медынич,Светлана Камынина,Гоша Куценко,Екатерина Климова,Владимир Епифанцев,
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