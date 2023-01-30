Сериал "Просто Михалыч" с Епифанцевым выйдет 30 января

30 января состоится премьера сериала "Просто Михалыч". Об этом сообщили "Газете.Ru" представители телеканала ТНТ. Сериал покажут в 21:00 на ТНТ.
По сюжету, простой русский мужик из Сибири Михалыч приезжает к своему двоюродному брату, успешному банкиру. Герой попросил родственника помочь ему спасти промысловый бизнес в маленьком городе от поглощения большой московской корпорацией.
Режиссер проекта - Евгений Корчагин. В ролях - Владимир Епифанцев, Павел Ворожцов, Ольга Медынич, Антон Рогачев, Светлана Камынина, Гоша Куценко, Екатерина Климова, Юлия Сулес. Исполнитель Михалыча Епифанцев назвал свою роль "плотной, фактурной и наваристой".
"Думаю, что только дурак может отказаться от такой роли. Это очень хорошая история, в которой прослеживается и юмор, и драма. И то, и другое близко всем, так что, думаю, наш сериал многим придется по душе", - заявил актер.