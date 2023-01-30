Четыре шоу, которые уже можно посмотреть целиком

Мы в "Газете.Ru" любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.
Экранизация фэнтези-книжек про подростков, которые охотятся на призраков в ночном Лондоне.
Где смотреть: Netflix
Комедийная супергероика про девушку, которая живет в мире, где сверхспособности есть у всех совершеннолетних, кроме нее.
Где смотреть: Hulu
Второй (и, как выясняется, финальный) выпуск ребута культовой подростковой драмы нулевых об учениках элитной школы на Манхэттене.
Где смотреть: HBO Max
Драмеди про школьника, который надел шлем с камерой и решил вести онлайн-трансляцию всей своей жизни.
Где смотреть: Premier