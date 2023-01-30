Четыре шоу, которые уже можно посмотреть целиком

Мы в "Газете.Ru" любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

"Локвуд и компания" — 1 сезон

Экранизация фэнтези-книжек про подростков, которые охотятся на призраков в ночном Лондоне.

Где смотреть: Netflix

"Экстраординарная" — 1 сезон

Комедийная супергероика про девушку, которая живет в мире, где сверхспособности есть у всех совершеннолетних, кроме нее.

Где смотреть: Hulu

"Сплетница" — 2 сезон

Второй (и, как выясняется, финальный) выпуск ребута культовой подростковой драмы нулевых об учениках элитной школы на Манхэттене.

Где смотреть: HBO Max

"Стрим" — 1 сезон

Драмеди про школьника, который надел шлем с камерой и решил вести онлайн-трансляцию всей своей жизни.