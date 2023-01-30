Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
42 минуты назад

Четыре шоу, которые уже можно посмотреть целиком: сериалы недели 24.01—30.01

Газета.Ru

Мы в "Газете.Ru" любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.

Четыре шоу, которые уже можно посмотреть целиком
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Локвуд и компания" — 1 сезон

Экранизация фэнтези-книжек про подростков, которые охотятся на призраков в ночном Лондоне.

Где смотреть: Netflix

"Экстраординарная" — 1 сезон

Комедийная супергероика про девушку, которая живет в мире, где сверхспособности есть у всех совершеннолетних, кроме нее.

Где смотреть: Hulu

"Сплетница" — 2 сезон

Второй (и, как выясняется, финальный) выпуск ребута культовой подростковой драмы нулевых об учениках элитной школы на Манхэттене.

Где смотреть: HBO Max

"Стрим" — 1 сезон

Драмеди про школьника, который надел шлем с камерой и решил вести онлайн-трансляцию всей своей жизни.

Где смотреть: Premier

Сериалы,Сплетница,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители