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2 часа назад

Как связан Мурат Насыров и культовые мультсериалы "Утиные истории" и "Черный плащ": видео

Диана Товсепова

Скорее всего хоть раз в жизни вы видели мультсериалы "Утиные истории" или "Черный плащ".

Так, американский сериал "Утиные истории" студии "Дисней" рассказывал о приключениях обаятельного миллионера Скруджа Макдака и его неугомонных племянников. В русском переводе сериал начинался с задорной песни. Все мы слышали слова "Жизнь летит, как ураган, в утиных сказках...". Этот мотив всегда создавал особое настроение, а мягкий голос исполнителя запоминался на долгие годы.

А вы задумывались, кто исполнял эту веселую песню? Оказывается, это был автор хита "Мальчик хочет в Тамбов", советский и казахстанский певец Мурат Насыров. Смотрите видео, чтобы вспомнить культовую мелодию и узнать об этом подробнее.

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Ранее мы писали о том, что осталось за кадром фильма "В поисках капитана Гранта".

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