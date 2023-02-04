Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-9° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
2 часа назад

Топ-3 сериала для женщин: о семье, работе и борьбе за свои права

Диана Товсепова

Женщинам иногда хочется посмотреть чего-то душевного, не связанного с монстрами ли расследованиями, чего-то о семье, женской дружбе или о сложностях слабого пола в патриархальном обществе.

Топ-3 сериала для женщин: о семье, работе и борьбе за свои права
Фото: Кадр из сериала "Неортодоксальная"Кадр из сериала "Неортодоксальная"

Для того, чтобы интересно провести февральские вечера, нужно только выбрать достойный сериал. "Рамблер" расскажет о том, что точно заслуживает внимания.

Семейный брак

Кадр из сериала "Семейный брак"

Британский сериал "Семейный брак" критики назвали интересным сборником сцен из неспокойного брака. Каждая женщина найдет в шоу что-то знакомое и подчерпнет для себя новые мысли.

По сюжету, у супружеской пары Тома и Луизы есть уникальный способ восстановить свой рушащийся брак. Дело не в том, что они решили сходить на сеансы семейной психотерапии, а в том, как они к ним готовятся. Перед встречей со своим терапевтом Том и Луиза встречаются в пабе, чтобы попытаться последовательно связать свои истории. Они углубляются в то, какой была их жизнь до встречи, что их сблизило и как, в конце концов, связь начала трещать. На протяжении каждой серии зрителям предлагается честный и юмористический взгляд на современные отношения.

Жирным шрифтом

Кадр из сериала "Жирным шрифтом"

Американский комедийно-драматический сериал "Жирным шрифтом" вдохновлен жизнью главного редактора Cosmopolitan Джоан Коулс.

Критики считают сериал "умным и модным", сочетающим в себе мыльный сюжет с профессиональной драмой. Что может быть интереснее, чем жизнь красоток, работающих в глянце?

5 сериалов 90-х, с которыми не сравнятся новинки

Неортодоксальная

Кадр из сериала "Неортодоксальная"

Совершенно другое настроение дарит мини-сериал "Неортодоксальная". Эта история расскажет про одну хрупкую девушку, выросшую в семье ортодоксальных евреев. Ее община живет в Америке, но следует своим четким правилам. Женщине четко прописана роль в обществе и семье, от которой отклоняться она не смеет. Но главной героине удается сбежать, а дальше начинается самое интересное.

Сериалы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители