Топ-3 сериала для женщин: о семье, работе и борьбе за свои права

Женщинам иногда хочется посмотреть чего-то душевного, не связанного с монстрами ли расследованиями, чего-то о семье, женской дружбе или о сложностях слабого пола в патриархальном обществе.

Фото: Кадр из сериала "Неортодоксальная" Кадр из сериала "Неортодоксальная"

Для того, чтобы интересно провести февральские вечера, нужно только выбрать достойный сериал. "Рамблер" расскажет о том, что точно заслуживает внимания.

Семейный брак

Кадр из сериала "Семейный брак"

Британский сериал "Семейный брак" критики назвали интересным сборником сцен из неспокойного брака. Каждая женщина найдет в шоу что-то знакомое и подчерпнет для себя новые мысли.

По сюжету, у супружеской пары Тома и Луизы есть уникальный способ восстановить свой рушащийся брак. Дело не в том, что они решили сходить на сеансы семейной психотерапии, а в том, как они к ним готовятся. Перед встречей со своим терапевтом Том и Луиза встречаются в пабе, чтобы попытаться последовательно связать свои истории. Они углубляются в то, какой была их жизнь до встречи, что их сблизило и как, в конце концов, связь начала трещать. На протяжении каждой серии зрителям предлагается честный и юмористический взгляд на современные отношения.

Жирным шрифтом

Кадр из сериала "Жирным шрифтом"

Американский комедийно-драматический сериал "Жирным шрифтом" вдохновлен жизнью главного редактора Cosmopolitan Джоан Коулс.

Критики считают сериал "умным и модным", сочетающим в себе мыльный сюжет с профессиональной драмой. Что может быть интереснее, чем жизнь красоток, работающих в глянце?

Неортодоксальная

Кадр из сериала "Неортодоксальная"