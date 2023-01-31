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1 час назад

Аня Тейлор-Джой опровергла информацию о втором сезоне "Хода королевы"

Газета.Ru

Актриса Аня Тейлор-Джой вышла на связь с поклонниками после того, как у нее в соцсетях появилась информация о том, что мини-сериал "Ход королевы" может получить второй сезон.

Тейлор-Джой опровергла слухи о втором сезоне "Хода королевы"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Мой Twitter был взломан – прошу прощения за все неудобства, это не я!" - написала звезда в личном блоге.

Накануне в аккаунте Ани Тейлор-Джой в Twitter появился пост о том, что "Ход королевы" может быть продлен на второй сезон. Спустя некоторое время публикация была удалена.

Мини-сериал "Ход королевы" состоит из семи эпизодов, премьера состоялась 23 октября 2020 года. Сериал показывает историю шахматного гения Бет Хармон (Тейлор-Джой), которая хочет стать известной, но страдает от эмоциональных проблем и наркотической зависимости.

Сериалы,Аня Тейлор-джой,
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