Тейлор-Джой опровергла слухи о втором сезоне "Хода королевы"

Актриса Аня Тейлор-Джой вышла на связь с поклонниками после того, как у нее в соцсетях появилась информация о том, что мини-сериал "Ход королевы" может получить второй сезон.

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"Мой Twitter был взломан – прошу прощения за все неудобства, это не я!" - написала звезда в личном блоге.

Накануне в аккаунте Ани Тейлор-Джой в Twitter появился пост о том, что "Ход королевы" может быть продлен на второй сезон. Спустя некоторое время публикация была удалена.