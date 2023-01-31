Тейлор-Джой опровергла слухи о втором сезоне "Хода королевы"

Актриса Аня Тейлор-Джой вышла на связь с поклонниками после того, как у нее в соцсетях появилась информация о том, что мини-сериал "Ход королевы" может получить второй сезон.
"Мой Twitter был взломан – прошу прощения за все неудобства, это не я!" - написала звезда в личном блоге.
Накануне в аккаунте Ани Тейлор-Джой в Twitter появился пост о том, что "Ход королевы" может быть продлен на второй сезон. Спустя некоторое время публикация была удалена.
Мини-сериал "Ход королевы" состоит из семи эпизодов, премьера состоялась 23 октября 2020 года. Сериал показывает историю шахматного гения Бет Хармон (Тейлор-Джой), которая хочет стать известной, но страдает от эмоциональных проблем и наркотической зависимости.