Продление «Ведьмака» на пятый сезон подтвердили

Зрители остались недовольны увиденным.

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Вышедший в конце декабря прошлого года сериал-приквел «Ведьмак: Происхождение» вызвал жесткую критику экспертов и откровенно разочаровал зрителей.

Однако, ни провал проекта, ни уход Генри Кавилла с главной роли не стал для Netflix причиной менять свои планы.

Стриминг ранее объявлял, что пятый сезон фильма получит продолжение, и сейчас подтвердил свое намерение снять очередную часть.

Правда, ходят слухи, что она может стать финальной во всем проекте, но этот момент Netflix пока не подтверждал.

А впереди еще четвертый сезон, в котором роль Геральта из Ривии исполнит уже Лиам Хемсворт, и который многие зрители уже критикуют, хотя он находится на ранних этапах разработки.