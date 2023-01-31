5 главных сериалов февраля 2023 года

Всё чаще российские стриминговые платформы при создании сериалов черпают свои идеи из прошлого. И пока западные стриминговые платформы не торопятся радовать новинками, наши буквально заваливают проектами, которые так или иначе замешаны на ностальгии. Самое время узнать, что интересного из сериальных новинок мы увидим в последний месяц уходящей зимы? Нас ждут маньяки и несколько экранизаций жизни замечательных людей.

Фото: ГлагоL ГлагоL

1. Ковчег (c 1 февраля на SyFY)

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Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Среди россыпи российских премьер в феврале затесалась одна американская, замешанная на фантастических элементах. Действие сериала происходит в космосе, где корабль «Ковчег-1» бороздит просторы Вселенной в поисках новых планет для переселения землян. На его борту собраны лучшие умы, способные решить любую сложную задачу, однако в процессе путешествия происходит катастрофа, несколько членов экипажа погибают, и путешественникам приходится начать борьбу за выживание. Исход мисси находится по угрозой, а жизнь каждого члена экипажа буквально висит на волоске. В первом сезоне 12 серий, и вряд ли все участники космической одиссеи живыми доберутся до конечной точки своего маршрута.

2. Комплекс Бога (с 3 февраля на KION)

Из космических далей спустимся на землю и перенесемся в наши дни. Тем более, что повод для этого есть отличный, и немного, прямо скажем, маньячный. Сериал «Комплекс Бога» погрузит нас в глубины подсознания и расскажет о противостоянии добра со злом. Алексей (Кирилл Кяро) является успешным психиатром, к которому однажды на приём приходит необычный пациент — бизнесмен Владимир (харизматичный Даниил Страхов). Параллельно с этим разворачивается настоящая драма — у именитого пианиста Константина Зобнина пропадает дочь, а после исчезает еще одна девочка. Алексей начинает подозревать, что его пациент причастен к этим преступлениям и делится данной информацией с правоохранительными органами, что запускает трагическую цепочку событий. Судя по трейлеру, нас ожидает очередная игра в «кошки-мышки», ставки в которой слишком высоки.

3. Раневская (с 8 февраля на KION)

Перед нами один из самых многообещающих сериалов этого сезона. Перенести на экран историю жизни великой актрисы Фаины Раневской – дело, прямо скажем, непростое. Однако судя по первым отзывам критиков, посмотревших несколько серий этого проекта, создателям «Раневской» это вполне удалось. Нас ждет история восхождения к славе Фанни Фельдман (Раневская), отправившейся покорять Москву несмотря на запрет родителей, с ролью которой отлично справилась дочка актрисы Любови Полищук Марриэта Цигаль-Полищук. И именно ее игра держит на плаву весь сериал. Создатели говорят, что не пытались добиться точного попадания в образ, Фаина Раневская здесь немного другая, однако энергетика обоих актрис настолько совпадает, что в процессе просмотра совершенно не возникает желания прокричать знаменитую фразу Константина Станиславского «Не верю!».

4. Фишер (с 8 февраля на more.tv)

Еще один российский маньячный проект на подходе. 1986 год. В районе правительственных дач на Рублевском шоссе находят тела убитых подростков. В погоню за маньяком вступают следователь Валерий Козырев (Александр Яценко), его дерзкий коллега из Ростова Евгений Боков (Иван Янковский) и молодая мать Наталья Добровольская (Александра Бортич). Опознать маньяка может школьник Игорь, который видел его, однако родители ребенка выступают против его общения с милицией.

В основу сериала легло реальное дело Сергея Головкина, получившего впоследствии прозвище «Фишер», на счету которого убийства 11 молодых людей и подростков. Любителям пощекотать нервы этот проект точно придётся по душе.

5. Шаляпин (с 13 февраля на Россия-1 и Okko)

Вслед за сериалом о великой Фаине Раневской последует экранизация жизни не менее великого певца Федора Ивановича Шаляпина, роль которого сыграл Александр Горбатов, засветившийся ранее в «Сердце Пармы» и в сериале «Угрюм-река». Шаляпин смог завоевать любовь миллионов, но не смог добиться личного счастья. Создатели попытались в первую очередь снять фильм о человеке, которым был Шаляпин, с его страстями, с его любовью к музыке и с его преданностью любимому делу. Насколько точным выдалось попадание в образ, узнаем совсем скоро.