Третью серию The Last of Us посмотрели еще больше людей

The Last of Us для HBO явно стал очень важным сериалом, поскольку зрительский интерес к шоу только увеличивается. Свежие данные по первым показам третьей серии показали ещё один рост — в воскресенье эпизод на HBO и HBO Max включили 6,4 млн домохозяйств. Это на 12% больше результатов второй серии.

Каждую серию The Last of Us в момент выхода смотрят больше предыдущей:

Как отмечают аналитики, сейчас у HBO сразу четыре сериала с общими просмотрами выше 15 млн за эпизод: The Last of Us (21,3 млн), «Белый лотос» (15,5 млн), «Дом дракона» (29 млн) и «Эйфория» (19,5 млн).