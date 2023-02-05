Почему Памела Андерсон возненавидела нашумевший сериал о ней

Звезда "Спасателей Малибу" стала героиней мини-сериала 2021 года под названием "Пэм и Томми" с Лили Джеймс и Себастьяном Стэном в главных ролях. Но сериал, вышедший на экраны, Памеле не понравился и глубоко ранил ее. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера"

Фото: Кадр из сериала "Пэм и Томми" Кадр из сериала "Пэм и Томми"

Памела Андерсон осталась разочарованной сериалом Hulu «Пэм и Томми», в котором рассказывается об одной из самых печально известных глав ее жизни: краже и распространении восьмиминутной интимной записи, записанной ее тогдашним мужем Томми Ли в 1995 году.

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«Я отказываюсь его смотреть», — сказала Андерсон в интервью Variety .

Тем не менее, бывшая звезда «Спасателей Малибу» сказала, что мини-сериал, получивший широкое признание и 10 номинаций на премию «Эмми», оказал на нее эмоциональное воздействие. Она сравнила шоу с «солью на рану».

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До интервью — и будущих мемуаров и документального фильма — Андерсон в основном хранила молчание о мини-сериале. Теперь она говорит, что создатели «должны (ей) принести публичные извинения».

«Пэм и Томми» снимались без участия Андерсон и Ли . Создатель шоу Роберт Сигел и звезда Лили Джеймс утверждали, что связались с Андерсоном, но не получили ответа.

«Это было просто шокирующим», — сказала она о шоу.

Кадр из сериала "Пэм и Томми"

Мини-сериал попал в заголовки благодаря своему сенсационному и непристойному содержанию. Источник Entertainment Tonight заявил, что сериал «был очень болезненными для Памелы Андерсон и для всех, кто ее любит. Это шокирует, что этому сериалу позволили выйти без ее одобрения».

Наедине она связалась с Ли, который был менее раздражен («Томми, наверное, подумал, что это забавно», — сказала она). Они развелись в 1998 году, у них есть общие сыновья Брэндон Томас Ли и Дилан Джаггер Ли.

Теперь в трейлере к своему новому документальному фильму Netflix она сказала: «Я заблокировала эту украденную кассету из своей жизни, чтобы выжить, и теперь, когда все это снова всплывает, мне плохо».