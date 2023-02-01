«Декстер: Новая кровь» не получит второй сезон, но франшиза не закончится

Ряд источников подтвердил TVLine, что канал Showtime решил не продлевать сериал «Декстер: Новая кровь» на второй сезон. Но франшиза на этом не закончится.

Первый сезон нового «Декстера» завершился в начале прошлого года, и зрителям финал очень не понравился — оценки оказались схожи с завершением 8 сезона. При этом «Новая кровь» считается самым просматриваемым сериалом в истории Showtime. Число зрителей составляет в среднем 8 млн человек в неделю.Сообщается, что канал Showtime, который скоро объединится с Paramount+, рассматривает возможности новых итераций «Декстера», включая приквел о молодом антигерое. Представитель Showtime оставил новость TVLine без комментария.