У "Декстера" появится сериал-приквел

Хотя канал Showtime - и довольно внезапно - принял решение не продлевать шоу "Декстер: Новая кровь" на второй сезон, это совершенно не означает сворачивания истории
Как передает TVLine, ссылаясь на свои "многочисленные источники", в рамках франшизы идет разработка нескольких новых проектов. Включая сериал-приквел, посвященный молодым годам протагониста. Представитель Showtime от комментария к ситуации уклонился.
"Декстер: Новая кровь" (Dexter: New Blood) вышел в ноябре 2021-го, закончился в январе следующего и был в целом тепло принят зрителями и критиками. Хотя финал шоу общественность по большей части разочаровал. При этом став самым просматриваемым эпизодом канала за восемь лет.
Клайд Филлипс, шоураннер сиквела, изначально заявленного как мини-сериал, тут же заявил, что не прочь заняться вторым сезоном, "но всё зависит от Showtime".