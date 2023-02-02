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1 час назад

У "Декстера" появится сериал-приквел

Российская Газетаиещё 5

Хотя канал Showtime - и довольно внезапно - принял решение не продлевать шоу "Декстер: Новая кровь" на второй сезон, это совершенно не означает сворачивания истории

У "Декстера" появится сериал-приквел
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как передает TVLine, ссылаясь на свои "многочисленные источники", в рамках франшизы идет разработка нескольких новых проектов. Включая сериал-приквел, посвященный молодым годам протагониста. Представитель Showtime от комментария к ситуации уклонился.

"Декстер: Новая кровь" (Dexter: New Blood) вышел в ноябре 2021-го, закончился в январе следующего и был в целом тепло принят зрителями и критиками. Хотя финал шоу общественность по большей части разочаровал. При этом став самым просматриваемым эпизодом канала за восемь лет.

Клайд Филлипс, шоураннер сиквела, изначально заявленного как мини-сериал, тут же заявил, что не прочь заняться вторым сезоном, "но всё зависит от Showtime".

Сериалы,Клайд Филлипс,
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