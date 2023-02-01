Сервис Hulu возобновил мультсериал «Царь горы»

Продолжение сериала «Царь горы» спродюсируют авторы проекта Грег Дэниелс и Майк Джадж.

Фото: runews24.ru runews24.ru

31 января стриминговый сервис Hulu объявил о возобновлении шоу. Известно, что шоураннером проекта станет Саладин Паттерсон.

Героев будут и дальше озвучивать Стивен Рут, Кэти Наджими, Памела Элдон, Джонни Хардвик и Лорен Том.

Напомним, что первые сезоны «Царя горы» выходили с 1997 года по 2010-й. Всего релиз получили 13 сезонов.

В них показали 259 серий. Авторы сериала два раза получали премию «Эмми» за своё шоу.