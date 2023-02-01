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59 минут назад

Сервис Hulu возобновил мультсериал «Царь горы»

runews24.ru

Продолжение сериала «Царь горы» спродюсируют авторы проекта Грег Дэниелс и Майк Джадж.

Сервис Hulu возобновил мультсериал «Царь горы»
Фото: runews24.rurunews24.ru

31 января стриминговый сервис Hulu объявил о возобновлении шоу. Известно, что шоураннером проекта станет Саладин Паттерсон.

Героев будут и дальше озвучивать Стивен Рут, Кэти Наджими, Памела Элдон, Джонни Хардвик и Лорен Том.

Напомним, что первые сезоны «Царя горы» выходили с 1997 года по 2010-й. Всего релиз получили 13 сезонов.

В них показали 259 серий. Авторы сериала два раза получали премию «Эмми» за своё шоу.

В мультсериале рассказывается о жизни простой семьи из небольшого городка. Главные темы в сериале – это взаимоотношения отцов и детей, дружба и отношения.

Сериалы,Лорен Том,Стивен Рут,Грег Дэниелс,Майк Джадж,
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