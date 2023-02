Рецензия на сериал "Локвуд и компания"

Сложно сказать, чем именно умудряется зацепить «Локвуд». Возможно, дело в его британском гражданстве и сравнительно небольшом бюджете, из-за чего шоу порой отдает шармом «Доктора Кто» нулевых (и почему-то еще рифмуется с недавней российской «13 клинической»). Возможно, в эпизодических вылазках на территорию хоррора (от сериала пару раз действительно волосы стынут в жилах). Возможно, в уютном — опять же британском — саундтреке, составленном из сумрачного постпанка The Cure, Bauhaus, Siouxsie and the Banshees и This Mortal Coil, чья беспокойная музыка тоже в известном смысле населена призраками (в английском есть подходящее слово «haunted»). Возможно, в простоте задумки, объяснение которой легко умещается в минутную заставку.