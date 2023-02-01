Из второго сезона «Уэнсдей» уберут ключевого героя

В Сети появились слухи, что второй сезон сериала «Уэнсдей» от Netflix останется без одного из ключевых актеров. Речь идет о Перси Хайнс Уайте, который в первом сезоне сыграл роль Хавьера.

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Если верить источникам Pop Faction, причиной стали обвинения в педофилии, расизме и сексуальных домогательствах. Согласно утверждениям, Уайт вместе с друзьями устраивал вечеринки, на которые приглашал женщин, чтобы заняться с ними сексом. Ранее фанаты выступили с требованием убрать актера из второго сезона и заменить его на Итана Каткоски, звезду шоу «Бесстыжие».