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5 минут назад

Из второго сезона «Уэнсдей» уберут ключевого героя

Cq.ru

В Сети появились слухи, что второй сезон сериала «Уэнсдей» от Netflix останется без одного из ключевых актеров. Речь идет о Перси Хайнс Уайте, который в первом сезоне сыграл роль Хавьера.

Из второго сезона «Уэнсдей» уберут ключевого героя
Фото: Cq.ruCq.ru

Если верить источникам Pop Faction, причиной стали обвинения в педофилии, расизме и сексуальных домогательствах. Согласно утверждениям, Уайт вместе с друзьями устраивал вечеринки, на которые приглашал женщин, чтобы заняться с ними сексом. Ранее фанаты выступили с требованием убрать актера из второго сезона и заменить его на Итана Каткоски, звезду шоу «Бесстыжие».

Кроме того, поклонники «Уэнсдей» убеждены, что Дженна Ортега, сыгравшая главную героиню, завела романтические отношения с Уайтом. Как потенциальная девушка актера отреагировала на новости о домогательствах своего парня, остается только гадать.

Сериалы,Итан Каткоски,Дженна Ортега,Netflix,
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