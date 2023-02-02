Продолжение «Футурамы» выйдет летом

В начале прошлого года стало известно, что новый, восьмой по счёту сезон мультсериала «Футурама» выйдет на канале Hulu. В нём будет всего 20 эпизодов. На днях актриса Лорен Том, которая озвучивает в проекте Эми, заявила, что новый сезон культового шоу начнёт выходить летом этого года.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Новые серии должны выйти этим летом! Не могу дождаться, когда вы их увидите!