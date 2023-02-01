Завершены съемки четвертого сезона киносаги «Екатерина. Фавориты»

В Москве подошли к завершению съемки четвертого сезона популярной драматической киносаги, посвященной судьбе великой императрицы, «Екатерина. Фавориты» (12+).
В эфире телеканала «Россия» уже выходили предыдущие части проекта: «Екатерина» (12+), «Екатерина. Взлёт» (12+) и «Екатерина. Самозванцы» (12+). Каждая из них пришлась по душе многим зрителям.
Из нового сезона поклонники ленты узнают продолжение истории о царствовании и личной драме самой могущественной и независимой женщины на российском престоле.
Кресло режиссера занимает Дмитрий Петрунь. Главную роль также исполняет актриса Марина Александрова.
Помимо этого в актерском составе присутствуют такие российские знаменитости, как Владимир Яглыч, Павел Табаков, Михаил Горевой, Анна Ковальчук, Диана Милютина, Сергей Новосад, Станислав Тикунов, Софья Шуткина, Николай Иванов, Дмитрий Астрахан, Игорь Иванов, Алексей Колган и другие актеры.