Кого из любимых героев не будет в новом сезоне «Папиных дочек»

Сериал «Папины дочки» вышел на экраны в 2007 году и сразу же полюбился российским зрителям. История о многодетном отце, который один воспитывает пятерых дочерей, понравилась многим. Фанаты сериала очень ждали продолжения, а в 2022 году вышел анонс нового сезона. Из анонсированного трейлера выяснилось, что в съемках приняли участие Андрей Леонов, известный по роли отца пятерых детей Сергея Васнецова, Мирослава Карпович, сыгравшая старшую дочь Машу, и Елизавета Арзамасова, исполнившая роль Галины Сергеевны. А кто из актеров отказался от участия в двадцать первом сезоне сериала? Об этом узнали «Народные Новости».

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Как стало известно, главным героем картины станет персонаж актера Филиппа Бледного, который в прошлых сезонах сыграл мужа Даши Васнецовой. Андрей Леонов рассказал, что Веник повторит судьбу Васнецова и станет отцом-одиночкой, так как по сценарию Даша покинет мужа и сбежит.

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Даша

Одной из наиболее необычных героинь стала Даша Васнецова, ее роль исполнила актриса Анастасия Сиваева. Девушка по сериалу была сторонницей культуры готов, предпочитала носить темную одежду и слушать тяжелый рок. Даша имела своенравный характер, пока в ее жизни не появился Веник. В последующих сезонах пара сыграла свадьбу и у них появилась дочка. Поклонники надеялись на продолжение любовной линии пары. К сожалению, Анастасия Сиваева давно не снимается в кино, ведет закрытый образ жизни.

Женя

Самая спортивная дочка семейства Васнецовых – Женя, которую сыграла Дарья Мельникова, не появится в сериале. Девушка сама подтвердила эту информацию в своем личном блоге, а также рассказала, что подозревает, из-за чего ее не пригласили сниматься в продолжении. Вероятно, девушку не пригласили в сериал из-за нашумевших высказываний ее экс-супруга Артура Смольянинова* (признан иноагентом в РФ), который негативно отреагировал на начало СВО на Украине. Артист раскритиковал власть и уехал из страны, при этом продолжая оскорблять сограждан и бывших коллег. Дарья Мельникова открыто не выражала свою политическую позицию, однако косвенно упомянула ситуацию в своем заявлении.

Пуговка

Екатерина Старшова прославилась на всю Россию после роли Пуговки в сериале «Папины дочки», девочка буквально росла на глазах у телезрителей. Эта милая героиня покорила всех своей детской непосредственностью и актерской игрой. В итоге актриса стала заложницей роли и многие воспринимали ее, как Пуговку из сериала «Папины дочки». В 2019 году Старшова поступила на факультет фундаментальной медицины в МГУ имени Михаила Ломоносова. Девушка хочет связать свою жизнь с медициной. В кинематограф актриса вернется лишь в том случае, если ей предложат серьезную и драматичную роль. Екатерине предлагали принять участие в новых «Папиных дочках», но девушка отказалась. Ее мама рассказала, что Старшова уехала из России, чтобы получить образование в Европе.

Илья Полежайкин