Режиссерская версия третьей серии "Одних из нас" длится более часа

Практически полнометражный фильм получился изначально у Питера Хора ("Академия Амбрелла") из третьей серии "Одни из нас" по игре The Last of Us. Как рассказал шоураннер сериала Крэйг Мазин Deadline, он посмотрел эпизод Long Long Time полностью и это заняло 73 минуты.