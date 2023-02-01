Режиссерская версия третьей серии "Одних из нас" длится более часа

"Когда я получил режиссерскую версию, а она была довольно длинной, я понял, что нужно сесть и посмотреть ее. И я сделал это, я так сильно плакал, это было больно. Подумал - "если эти ребята могут сделать это со мной, а я написал эту штуку, тогда как же это сработает на других людях", - рассказал Крэйг Мазин.