Режиссерская версия третьей серии "Одних из нас" длится более часа

Практически полнометражный фильм получился изначально у Питера Хора ("Академия Амбрелла") из третьей серии "Одни из нас" по игре The Last of Us. Как рассказал шоураннер сериала Крэйг Мазин Deadline, он посмотрел эпизод Long Long Time полностью и это заняло 73 минуты.
"Когда я получил режиссерскую версию, а она была довольно длинной, я понял, что нужно сесть и посмотреть ее. И я сделал это, я так сильно плакал, это было больно. Подумал - "если эти ребята могут сделать это со мной, а я написал эту штуку, тогда как же это сработает на других людях", - рассказал Крэйг Мазин.
Напомним, третья серия шоу меньше всего понравилась зрителям и подверглась критике из-за фокуса на однополой любви персонажей. Посмотрели её 6,4 млн зрителей, что выше показателей второго эпизода.
Предполагается, что шоу может не ограничиться двумя сезонами.
Четвертая серия Please Hold on to My Hand выйдет на HBO Max в воскресенье.