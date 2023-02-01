Какая роль не досталась Куликовой в сериале «Склифосовский»

Актриса Мария Куликова сыграла в сериале роль возлюбленной персонажа Максима Аверина . Однако изначально артистке предложили сыграть Ларису – экранную супругу Константина Юшкевича . Но жизнь вмешалась в планы продюсеров.

В связи с этими обстоятельствами пришлось срочно искать другую актрису на роль Ларисы. Ее сыграла Ольга Красько. Мария вернулась в проект после родов.