Какая роль не досталась Куликовой в сериале «Склифосовский»

Кастинг-директор сериала «Склифосовский» Наталья Третьякова раскрыла настоящую причину поисков замены Марии Куликовой в первом сезоне проекта. Ее цитирует издание «7 дней».
Актриса Мария Куликова сыграла в сериале роль возлюбленной персонажа Максима Аверина. Однако изначально артистке предложили сыграть Ларису – экранную супругу Константина Юшкевича. Но жизнь вмешалась в планы продюсеров.
«Она (Мария Куликова – прим. ред.) осторожно призналась, что ждет ребенка», – рассказала Третьякова.
В связи с этими обстоятельствами пришлось срочно искать другую актрису на роль Ларисы. Ее сыграла Ольга Красько. Мария вернулась в проект после родов.
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