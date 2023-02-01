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31 минуту назад

«Призналась, что ждет ребенка»: какая роль не досталась Куликовой в сериале «Склифосовский»

Мира Маркина

Кастинг-директор сериала «Склифосовский» Наталья Третьякова раскрыла настоящую причину поисков замены Марии Куликовой в первом сезоне проекта. Ее цитирует издание «7 дней».

Какая роль не досталась Куликовой в сериале «Склифосовский»
Фото: Кадр из сериала «Склифосовский»Кадр из сериала «Склифосовский»

Актриса Мария Куликова сыграла в сериале роль возлюбленной персонажа Максима Аверина. Однако изначально артистке предложили сыграть Ларису – экранную супругу Константина Юшкевича. Но жизнь вмешалась в планы продюсеров.

«Она (Мария Куликова – прим. ред.) осторожно призналась, что ждет ребенка», – рассказала Третьякова.

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В связи с этими обстоятельствами пришлось срочно искать другую актрису на роль Ларисы. Ее сыграла Ольга Красько. Мария вернулась в проект после родов.

Ранее «Рамблер» писал, что мешает Ирине Мягковой быть успешной.

Сериалы,Склифосовский,Ольга Красько,Ирина Мягкова,Константин Юшкевич,Наталья Третьякова,Мария Куликова,Максим Аверин,
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