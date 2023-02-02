Стартовали съемки сериала про Маргариту Грачеву, которой муж отрубил руки

Режиссер Сарик Андреасян в своем telegram-канале рассказал о старте съемок нового сериала.
В основу сериала легла реальная история Маргариты Грачевой, который муж на почве ревности отрубил руки.
Кроме того, Андреасян приступил к съемкам другого проекта под названием "Звездный суд". Предполагается, что режиссер вдохновлялся судебными разбирательствами Джонни Деппа и Эмбер Херд.
В своих соцсетях режиссер также сообщил о том, что получил права на экранизацию книги "Дяд Федор, пес и кот".
Ранее "Рамблер" рассказывал, что стало со звездой сериала "Кто в доме хозяин".