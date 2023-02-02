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46 минут назад

Популярный режиссер приступил к съемкам сериала про Маргариту Грачеву, которой муж отрубил руки

Мира Маркина

Режиссер Сарик Андреасян в своем telegram-канале рассказал о старте съемок нового сериала.

Стартовали съемки сериала про Маргариту Грачеву, которой муж отрубил руки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В основу сериала легла реальная история Маргариты Грачевой, который муж на почве ревности отрубил руки.

Кроме того, Андреасян приступил к съемкам другого проекта под названием "Звездный суд". Предполагается, что режиссер вдохновлялся судебными разбирательствами Джонни Деппа и Эмбер Херд.

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В своих соцсетях режиссер также сообщил о том, что получил права на экранизацию книги "Дяд Федор, пес и кот".

Ранее "Рамблер" рассказывал, что стало со звездой сериала "Кто в доме хозяин".

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