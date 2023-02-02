Какие сериалы смотреть в феврале 2023 года

Детективный триллер о советском серийном убийце, продолжение приключений маньяка-сталкера со звездой "Сплетницы", черная комедия с Кристофом Вальцем от автора "Дома с прислугой", шпионский триллер с Евой Грин и Венсаном Касселем, байопик Фаины Раневской, российский ответ антологии "Любовь, смерть и роботы" и многое другое. "Газета.Ru" изучила, какие сериалы выходят в феврале, и рассказывает о самых интересных.
Со 2 февраля на ITVX
Трехсерийный байопик актрисы Ноэль Гордон — звезды британской мыльной оперы «Перекресток», выходившей с середины 60-х до конца 80-х. Образ артистки на экране воплотила Хелена Бонэм Картер, автором шоу выступил создатель ребута «Доктора Кто» и «Близких друзей» Рассел Ти Дейвис.
С 3 февраля на Apple TV+
Экранизация романа Энн Наполитано о 12-летнем мальчике — единственном выжившем в авиакатастрофе, в которой он лишился семьи. Разработкой шоу занимался Джейсон Катимс, сценарист и шоураннер «Огней ночной пятницы», а в актерский состав вошли Конни Бриттон («Огни ночной пятницы», «Американская история ужасов») и Тейлор Шиллинг («Оранжевый — хит сезона»).
С 3 февраля на Kion
Детективная драма о расследовании исчезновений маленьких девочек и параллельном противостоянии талантливого психиатра и его пациента с опасными наклонностями. В главных ролях снялись Кирилл Кяро («Эпидемия») и Даниил Страхов («Бедная Настя»), сценарий сериала написала Алена Званцова, работавшая над «Оттепелью» Валерия Тодоровского.
С 8 февраля на more.tv и Wink
Детективный триллер о поисках серийного убийцы в Советском союзе, которыми занимается трио следователей в исполнении Александра Яценко, Александры Бортич и Ивана Янковского. Герои берутся за дело после череды убийств подростков, совершенных в районе правительственных дач на Рублевском шоссе.
С 8 февраля на Kion
Байопик актрисы Фаины Раневской, который должен проследить ее путь от таганрогской юности через всесоюзную славу до одиночества в зрелом возрасте. Главную роль в сериале сыграла Мариэтта Цигаль-Полищук.
С 9 февраля на Netflix
Продолжение триллера о похождениях маньяка-сталкера в исполнении звезды «Сплетницы» Пенна Бэджли. Местом действия новых серий станет Англия, сезон будет поделен на две части, вторая выйдет на месяц позже — 9 марта.
С 16 февраля на more.tv
Анимационный хоррор-альманах, сделанный с явной оглядкой на успех «Любви, смерти и роботов» от Netflix. Над проектом работали кинематографисты из России, Канады и Молдовы (что несколько противоречит прилагательному «русский» в названии), а основой эпизодов стали произведения Александра Пушкина, Алексея Толстого, Александра Грина и других авторов.
С 17 февраля на Apple TV+
Сай-фай-драмеди про мир победившего ретрофутуризма, в котором группа коммивояжеров пытается продавать таймшеры на Луну. В главной роли — Билли Крудап.
С 17 февраля на Amazon Prime Video
Финальный выпуск фэнтези с Орландо Блумом и Карой Делевинь о Республике Бурге, куда из своей родной страны, раздираемой войной, сбежали многие мифические существа. Поток беженцев вызвал недовольство со стороны многих жителей Бурге, а серия страшных убийств только усугубила обстановку в обществе.
С 23 февраля на Netflix
Продолжение приключенческого янг-эдалта про группу ребят с побережья Северной Каролины, которые втягиваются в охоту за сокровищами.
С 24 февраля на Amazon Prime Video
Черно-комедийный триллер от автора «Дома с прислугой» Тони Басгэллопа. По сюжету бизнес-консультант Риджес Патофф (Кристоф Вальц) приходит на помощь компании CompWare после неудачного процесса крупного слияния и начинает самостоятельно руководить корпорацией.
С 24 февраля на Apple TV+
Франко-британский триллер с Евой Грин и Венсаном Касселем. О проекте известно не слишком многое — в официальном пресс-релизе лишь упоминается, что шоу расскажет о том, как ошибки прошлого могут разрушить будущее, а сюжет будет сочетать в себе шпионаж, политические интриги и историю страстной и прочной любви.