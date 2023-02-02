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1 час назад

Сериал "Вампиры средней полосы" продлили на третий сезон

Газета.Ru

Онлайн-кинотеатр Start объявил о продлении фэнтезийного сериала «Вампиры средней полосы» на третий сезон. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса, поступившем в «Газету.Ru».

"Вампиры средней полосы" продлили на третий сезон
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Финальная восьмая серия второго сезона шоу вышла во вторник, 31 января. Съемки новых эпизодов назначены на лето 2023 года.

В центре сюжета «Вампиров средней полосы» — семья кровососов, которая пытается мирно сосуществовать с человеческим населением Смоленска. Главную роль в проекте исполняет Юрий Стоянов.

Ранее Глеб Калюжный рассказал о воскрешении своего персонажа в «Вампирах средней полосы».

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