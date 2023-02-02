Вышел тизер сериала "Сила"

Стриминговый сервис Amazon Prime Video представил тизер-трейлер фантастического сериала "Сила". Ролик доступен на официальном YouTube-канале онлайн-кинотеатра.

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Действие "Силы" разворачивается в мире, где все тинейджерки внезапно получают суперспособность — теперь они могут бить окружающих током через руки. Вскоре выясняется, что такое же умение можно "пробудить" в женщинах всех возрастов.

Создательницей шоу выступила Наоми Алдерман, основой "Силы" стал ее же одноименный роман 2016 года. В актерский состав шоу вошли Тони Коллетт ("Реинкарнация"), Аулии Кравальо ("Моана"), Джон Легуизамо ("Вонгу Фу, с благодарностью за все! Джули Ньюмар") и другие.