Андрей Мерзликин обложился оберегами

В кинотеатре «Художественный» перед премьерой второго сезона сериала «Территория» на входе всем гостям раздавали соломенные обереги в виде кукол, которые, по мнению являются символом к фильму и приносят удачу.
Актёр Андрей Мерзликин, сыгравший главную роль в этом фильме, ухватил сразу несколько оберегов, для себя и своих детей, которые тоже были на премьере картины.
Рассказывая о том, почему он это сделал, Андрей признался, что очень надеется, что обереги действительно приносят удачу. И даже поссорился из-за этого со своим коллегой, актером и режиссером Павлом Баршаком (на снимке). Они довольно громко спорили, и Баршак говорил, что вера в обереги – это ерунда, надо верить только в себя и свои силы. На что Мерзликин резонно заметил, что после таких тяжелых съемок с «мертвяками» трудно не поверить в существование нечисти и обереги ему могут помочь.
А вот главный герой сериала и кумир подростков, Глеб Калюжный премьеру решил пропустить. Он находится в отпуске на островах. Зато его товарищи и коллеги по сериалам «Трудные подростки» и «Черная весна» на красной дорожке позировали вместо него.
Журналисты поинтересовались у Мерзликина, зачем он привел детей на этот очень страшный фильм, на что он резонно заметил, мол они уже все понимают, а в интернете могут увидеть еще и не такое.
- Но я и на «Чебурашку» детей водил. И на «Чука и Гека», потому что считаю, что им надо смотреть как можно больше фильмов – хороших и разных, - заметил артист.
Рассказал Мерзликин и душещипательную историю, которая случилась с ним и его женой несколько лет назад.
- Вместе с супругой я полетел на гастроли в Колумбию, и на улице на нас напала вооруженная банда, как в каком-то триллере все происходило: приставляли нож к горлу, рвали одежду, отбирали телефоны, деньги. И я наблюдал за Аней, как она себя вела. В ней было столько достоинства, силы духа, отваги. И я влюбился в нее во второй раз, а с другой стороны – пожалел, что тогда не было оберега, а теперь, если что – то подобное произойдет, он будет со мной.