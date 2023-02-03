Андрей Мерзликин обложился оберегами

В кинотеатре «Художественный» перед премьерой второго сезона сериала «Территория» на входе всем гостям раздавали соломенные обереги в виде кукол, которые, по мнению являются символом к фильму и приносят удачу.

Фото: Кадр из сериала «Территория» Кадр из сериала «Территория»

Актёр Андрей Мерзликин, сыгравший главную роль в этом фильме, ухватил сразу несколько оберегов, для себя и своих детей, которые тоже были на премьере картины.

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Рассказывая о том, почему он это сделал, Андрей признался, что очень надеется, что обереги действительно приносят удачу. И даже поссорился из-за этого со своим коллегой, актером и режиссером Павлом Баршаком (на снимке). Они довольно громко спорили, и Баршак говорил, что вера в обереги – это ерунда, надо верить только в себя и свои силы. На что Мерзликин резонно заметил, что после таких тяжелых съемок с «мертвяками» трудно не поверить в существование нечисти и обереги ему могут помочь.

А вот главный герой сериала и кумир подростков, Глеб Калюжный премьеру решил пропустить. Он находится в отпуске на островах. Зато его товарищи и коллеги по сериалам «Трудные подростки» и «Черная весна» на красной дорожке позировали вместо него.

Журналисты поинтересовались у Мерзликина, зачем он привел детей на этот очень страшный фильм, на что он резонно заметил, мол они уже все понимают, а в интернете могут увидеть еще и не такое.

- Но я и на «Чебурашку» детей водил. И на «Чука и Гека», потому что считаю, что им надо смотреть как можно больше фильмов – хороших и разных, - заметил артист.

Рассказал Мерзликин и душещипательную историю, которая случилась с ним и его женой несколько лет назад.