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2 часа назад

Вышел трейлер фем-супергеройского сериала "Власть"

Российская Газета

Опубликован трейлер сериала "Власть" (The Power). Главные звезды - лауреат "Золотого глобуса" Тони Колетт и Джон Легуизамо.

Официальный синопсис следующий. Все девочки-подростки имеют необычную способность - они могут испускать из рук электричество, которое может покалечить и даже убить человека. Это - наследственная сила, которая со временем просыпается во взрослых женщинах и меняет весь мир навсегда: "от Лондона до Сиэтла, от Нигерии до Восточной Европы".

В основе сценария - одноименный роман Наоми Олдерман (скандальное "Неповиновение" с Рэйчел Вайс - ее же). Команда режиссеров и сценаристок - на сто процентов женская и разноцветная. Ну да оно и понятно.

Сериалы,Видео,Власть,Неповиновение,Джон Легуизамо,
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