Вышел трейлер фем-супергеройского сериала "Власть"

Официальный синопсис следующий. Все девочки-подростки имеют необычную способность - они могут испускать из рук электричество, которое может покалечить и даже убить человека. Это - наследственная сила, которая со временем просыпается во взрослых женщинах и меняет весь мир навсегда: "от Лондона до Сиэтла, от Нигерии до Восточной Европы".