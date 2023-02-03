Вышел трейлер фем-супергеройского сериала "Власть"

Опубликован трейлер сериала "Власть" (The Power). Главные звезды - лауреат "Золотого глобуса" Тони Колетт и Джон Легуизамо.
Официальный синопсис следующий. Все девочки-подростки имеют необычную способность - они могут испускать из рук электричество, которое может покалечить и даже убить человека. Это - наследственная сила, которая со временем просыпается во взрослых женщинах и меняет весь мир навсегда: "от Лондона до Сиэтла, от Нигерии до Восточной Европы".
В основе сценария - одноименный роман Наоми Олдерман (скандальное "Неповиновение" с Рэйчел Вайс - ее же). Команда режиссеров и сценаристок - на сто процентов женская и разноцветная. Ну да оно и понятно.