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16 минут назад

По мотивам романов Достоевского снимут мини-сериал

Газета.Ru

В Перми снимут мини-сериал "Дурное влияние". Об этом сообщили представители в сообществе проекта во ВКонтакте. Картина будет снята в жанре "философского триллера".

По мотивам романов Достоевского снимут мини-сериал
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что сериал создается по мотивам произведений Федора Достоевского, а также философов и социальных психологов.

По сюжету сериала на Солнце произошел аномально мощный выброс, который через три дня достигнет Земли. Власти, чтобы избежать паники, скрывают от общественности информацию об опасности, начав при этом эвакуацию важных специалистов.

В ролях – Анна Баранникова, Софья Абдельнасир, Елизавета Суховская, Софья Вальтер, Алексей Лесевицкий, Евгений Пучнин, Егор Братчиков, Тимофей Барановский, Фома Залесский, Яна Козлова, Полина Пичкалева, Никита Щербинин, Евгений Зубарев.

Сериалы,Евгений Зубарев,Федор Достоевский,
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