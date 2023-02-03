По мотивам романов Достоевского снимут мини-сериал

В Перми снимут мини-сериал "Дурное влияние". Об этом сообщили представители в сообществе проекта во ВКонтакте. Картина будет снята в жанре "философского триллера".

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Отмечается, что сериал создается по мотивам произведений Федора Достоевского, а также философов и социальных психологов.

По сюжету сериала на Солнце произошел аномально мощный выброс, который через три дня достигнет Земли. Власти, чтобы избежать паники, скрывают от общественности информацию об опасности, начав при этом эвакуацию важных специалистов.