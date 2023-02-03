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38 минут назад

Вышел первый трейлер сериала о группе "Король и шут"

Российская Газета

"Кинопоиск" опубликовал первый трейлер (18+) своего сериала "Король и шут", который расскажет историю культовой питерской рок-группы.

Создатели описывают жанр сериала как панк-сказку, в которой драма смешалась с фэнтези.

Дмитрий Нелидов ("Конец света", "Последний министр"), режиссёр - Рустам Мосафир ("Скиф"), сценарист - Дмитрий Лемешев ("Контакт").

В ролях: Константин Плотников (Михаил "Горшок" Горшенев), Влад Коноплёв (Андрей "Князь" Князев), Валерия Зоидова (первая жена Горшенева Анфиса), Даниил Вахрушев (бас-гитарист Балу), Илья Ловкий (ударник Поручик), Данила Рассомахин (гитарист Яша), Ян Ильвес (вокалист и гитарист Ренегата), Васса Бокова (скрипачка Маша), Дарья Мельникова (жена Горшенева Ольга).

Премьера состоится 2 марта.

Сериалы,Видео,Конец света,Контакт,Скиф,Ян Ильвес,Дмитрий Лемешев,Данила Рассомахин,Константин Плотников,Рустам Мосафир,Даниил Вахрушев,Илья Ловкий,Дарья Мельникова,
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18+
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