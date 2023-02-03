Вышел первый трейлер сериала о группе "Король и шут"

"Кинопоиск" опубликовал первый трейлер (18+) своего сериала "Король и шут", который расскажет историю культовой питерской рок-группы.
Создатели описывают жанр сериала как панк-сказку, в которой драма смешалась с фэнтези.
Дмитрий Нелидов ("Конец света", "Последний министр"), режиссёр - Рустам Мосафир ("Скиф"), сценарист - Дмитрий Лемешев ("Контакт").
В ролях: Константин Плотников (Михаил "Горшок" Горшенев), Влад Коноплёв (Андрей "Князь" Князев), Валерия Зоидова (первая жена Горшенева Анфиса), Даниил Вахрушев (бас-гитарист Балу), Илья Ловкий (ударник Поручик), Данила Рассомахин (гитарист Яша), Ян Ильвес (вокалист и гитарист Ренегата), Васса Бокова (скрипачка Маша), Дарья Мельникова (жена Горшенева Ольга).
Премьера состоится 2 марта.