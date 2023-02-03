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1 час назад

Названы главные российские сериалы февраля

Российская Газета

Сайт "Вокруг ТВ" представил подборку главных сериалов февраля.

Названы главные российские сериалы февраля
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В число главных отечественных премьер обозреватель портала включил вышедший сегодня на KION "Комплекс Бога" с Кириллом Кяро, "Сеструха" с Ольгой Картунковой, шестой сезон ситкома "Ивановы-Ивановы" (трейлер вышел позавчера), проект more.tv и Wink "Фишер" о самом страшном маньяке СССР, биографические драмы "Раневская" и "Шаляпин", третий сезон "Патриота", в котором снялся спортсмен Александр Емельяненко, "перезагрузка" "Содержанок" на START, "Дурдом", а также третий сезон "Сама дура" от PREMIER.

Сериалы,Патриот,Ивановы-Ивановы,Содержанки,Кирилл Кяро,Александр Емельяненко,
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