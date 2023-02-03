Антон Богданов рассказал о сериале "Сеструха"

Актер Антон Богданов, известный по сериалу "Реальные пацаны" снялся в новом проекте со звездой КВН Ольгой Картунковой. Сериал называется "Сеструха", сегодня, 3 февраля, он стартует на телеканале "Пятница!".

Фото: Российская Газета Российская Газета

Как сообщает Vokrug.tv со ссылкой на самого Богданова, актер играет владельца ночного клуба. Волею судеб герой Богданова оказывается в местах не столь отдаленных, а на время своего отсутствия он решает поставить руководить клубом свою сестру (Картункову). Героиня Картунковой - дама непростая, она в прошлом работала смотрителем в колонии в небольшом городке, и теперь она в одночасье попала в мир гламура.

Если Картункова снималась в основном в декорациях клуба, то Богданову повезло меньше - его герой почти все время находится в камере. Это обстоятельство, по словам актера, заставило его всерьез задуматься о том, что чувствуют люди, попавшие за решетку. Даже в декорациях, по словам Богданова, он чувствовал давление тюремных стен.

Говоря о самом съемочном процессе, артист отметил, что с Картунковой они сразу нашли общий язык, вместе продумывали забавные моменты и импровизировали.

- Ольга - сильная, смелая, веселая, харизматичная женщина. Сцены, которые мы с ней играли вместе, получились очень смешными, - рассказал Богданов о своей партнерше.

Также артист высоко оценил сценарий сериала, и сказал, что обязательно его посмотрит. Это особенно ценно, учитывая, что актер редко смотрит картины со своим участием.