Герои шоу по "Игре в кальмара" жалуются на опасность проекта

Люди, которые участвуют в реалити-шоу по мотивам проекта Netflix "Игра в кальмара" пожаловались, что условия на съемках нечеловеческие. Об этом пишет Variety.

Фото: Кадр из сериала "Игра в кальмара" Кадр из сериала "Игра в кальмара"

Участники шоу Netflix, которое имитирует сюжет сериала "Игра в кальмара", обвиняют организаторов в том, что во время съемок возникает реальная опасность для жизни и здоровья. По их словам, в съемочном павильоне слишком низкая температура. Из-за этого несколько раз вызывали скорую помощь, но условия никто из организаторов шоу не улучшил.

Когда жалобы участников предали огласке, Netflix подтвердил, что на съемках было чрезмерно холодно и обещал исправить ситуацию.