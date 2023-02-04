Герои шоу по "Игре в кальмара" жалуются на опасность проекта

Люди, которые участвуют в реалити-шоу по мотивам проекта Netflix "Игра в кальмара" пожаловались, что условия на съемках нечеловеческие. Об этом пишет Variety.
Участники шоу Netflix, которое имитирует сюжет сериала "Игра в кальмара", обвиняют организаторов в том, что во время съемок возникает реальная опасность для жизни и здоровья. По их словам, в съемочном павильоне слишком низкая температура. Из-за этого несколько раз вызывали скорую помощь, но условия никто из организаторов шоу не улучшил.
Когда жалобы участников предали огласке, Netflix подтвердил, что на съемках было чрезмерно холодно и обещал исправить ситуацию.
По сценарию те, кто согласился участвовать в проекте, проходят череду испытаний, и тот, кому удастся это сделать, получает 4,56 миллиона долларов — самый большой приз за историю реалити-тв. Netflix не соглашается с обвинениями в том, что состязания опасны для героев шоу.