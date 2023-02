Видео: тревожная перестрелка из четвёртого эпизода сериала The Last of Us

Состоялась премьера четвёртого эпизода сериала The Last of Us на HBO. Его режиссёром, как и режиссёром следующего эпизода, выступил Джереми Уэбб, известный по работе над сериалами «Академия «Амбрелла», «Каратель», «Тень и Кость» и не только.