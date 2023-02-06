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44 минуты назад

Вышел четвёртый эпизод сериала The Last of Us на HBO

Игромания.руиещё 1

Состоялась премьера четвёртого эпизода сериала The Last of Us на HBO. Его режиссёром, как и режиссёром следующего эпизода, выступил Джереми Уэбб, известный по работе над сериалами «Академия «Амбрелла», «Каратель», «Тень и Кость» и не только.

Видео: тревожная перестрелка из четвёртого эпизода сериала The Last of Us
Фото:  Игромания.ру Игромания.ру

По традиции создатели шоу выпустили специальное закулисное видео, в котором авторы и актёры делятся подробностями свежего эпизода. В этот раз герои отправляются в Канзас-Сити и сталкиваются с совершенно новыми персонажами, Кэтлин и Перри. Последнего, кстати, сыграл Джеффри Пирс, который воплотил образ Томми в играх The Last of Us.

Вместе с этим HBO опубликовал небольшой тизер пятого эпизода. Новые серии шоу, напомним, выходят каждое воскресенье.

Сериалы,Каратель,Академия,Джереми Уэбб,Джеффри Пирс,
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