Видео: тревожная перестрелка из четвёртого эпизода сериала The Last of Us

Состоялась премьера четвёртого эпизода сериала The Last of Us на HBO. Его режиссёром, как и режиссёром следующего эпизода, выступил Джереми Уэбб, известный по работе над сериалами «Академия «Амбрелла», «Каратель», «Тень и Кость» и не только.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По традиции создатели шоу выпустили специальное закулисное видео, в котором авторы и актёры делятся подробностями свежего эпизода. В этот раз герои отправляются в Канзас-Сити и сталкиваются с совершенно новыми персонажами, Кэтлин и Перри. Последнего, кстати, сыграл Джеффри Пирс, который воплотил образ Томми в играх The Last of Us.