В Сеть слили отрывок 4 эпизода сериала «Одни из нас»

Пока фанаты шоу «Одни из нас» с нетерпением ждут премьеры четвертого эпизода, в Сеть попал отрывок из будущей серии. Геймеры, проходившие оригинальную The Last of Us, узнают момент с перестрелкой, попавший в ролик — Джоэл пытается отбиться от бандитов, а Элли ищет безопасное укрытие.

Фото: Cq.ru Cq.ru

Спойлером это не назовешь, но если не хотите портить себе впечатление от просмотра, дождитесь официальной премьеры четвертой серии. Новый эпизод станет доступен уже 6 февраля, а полный график выхода эпизодов есть в нашем материале.