В Сеть слили отрывок 4 эпизода сериала «Одни из нас»

Пока фанаты шоу «Одни из нас» с нетерпением ждут премьеры четвертого эпизода, в Сеть попал отрывок из будущей серии. Геймеры, проходившие оригинальную The Last of Us, узнают момент с перестрелкой, попавший в ролик — Джоэл пытается отбиться от бандитов, а Элли ищет безопасное укрытие.
Спойлером это не назовешь, но если не хотите портить себе впечатление от просмотра, дождитесь официальной премьеры четвертой серии. Новый эпизод станет доступен уже 6 февраля, а полный график выхода эпизодов есть в нашем материале.
Поклонники проекта надеются, что новая серия будет удачнее, чем получивший много хейта третий эпизод. Зрители были недовольны слишком большим вниманием к подробностям взаимоотношений второстепенных персонажей Билла и Фрэнка, которое идет вразрез с историей игры.Официально сериал «Одни из нас» в России не показывают, однако способы посмотреть шоу с субтитрами или с русской озвучкой есть.