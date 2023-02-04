Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-7° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
1 час назад

В Сеть слили отрывок 4 эпизода сериала «Одни из нас»

Cq.ru

Пока фанаты шоу «Одни из нас» с нетерпением ждут премьеры четвертого эпизода, в Сеть попал отрывок из будущей серии. Геймеры, проходившие оригинальную The Last of Us, узнают момент с перестрелкой, попавший в ролик — Джоэл пытается отбиться от бандитов, а Элли ищет безопасное укрытие.

В Сеть слили отрывок 4 эпизода сериала «Одни из нас»
Фото: Cq.ruCq.ru

Спойлером это не назовешь, но если не хотите портить себе впечатление от просмотра, дождитесь официальной премьеры четвертой серии. Новый эпизод станет доступен уже 6 февраля, а полный график выхода эпизодов есть в нашем материале.

Поклонники проекта надеются, что новая серия будет удачнее, чем получивший много хейта третий эпизод. Зрители были недовольны слишком большим вниманием к подробностям взаимоотношений второстепенных персонажей Билла и Фрэнка, которое идет вразрез с историей игры.Официально сериал «Одни из нас» в России не показывают, однако способы посмотреть шоу с субтитрами или с русской озвучкой есть.

Сериалы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители