Рецензия на сериал "Фишер" с Иваном Янковским и Александрой Бортич

8 февраля на more.tv стартует криминальный детектив «Фишер», рассказывающий о поимке реального советского маньяка Сергея Головкина. Действие сериала растягивается на несколько лет и позволяет зрителю вплотную рассмотреть не только внутреннюю кухню правоохранительной системы, но и увидеть смену эпох. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает о шоу, которое неминуемо будут сравнивать с эталонами жанра и у которого при этом есть собственный почерк.

Фото: Кадр из сериала "Фишер" Кадр из сериала "Фишер"

На дворе 1986 год. Мальчик Игорь, сидя на опушке леса, пытается рассмотреть на небе пролетающую комету. Но вместо небесного чуда становится свидетелем земного ужаса: из глубин лесной чащи выходит мужская фигура, держащая на руках тело растерзанного подростка. Испуганный Игорь пулей несется домой и рассказывает об увиденном родителям. Но представители пера (оба журналисты-западники, их играют Сергей Гилев и Анна Снаткина) предпочитают правде сына вымысел из телевизора, в который оба утыкаются, пожурив ребенка за небылицы. Тогда Игорь сам звонит в полицию и становится ценным свидетелем по делу о серийном убийце.

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В это же время в Ростове — нарочито «гэкая» и «шокая» — общается с тяжело больной женой опытный следователь Евгений Боков (Иван Янковский). Пока он пытается отыскать внутренний регистр, переключающий его с привычной профессиональной грубости на семейную нежность, в доме раздается звонок. На другом конце провода столичное начальство — Бокова вызывают в Москву, потому что новое убийство имеет почерк ростовского маньяка. Лишенный выбора, герой улетает, но обещает вернуться — правда, как окажется, отнюдь не так быстро, как ему бы хотелось.

В Москве в команду к Бокову набирают еще двух следаков: мать-одиночку Наталью Добровольскую (Александра Бортич) и неудачного семьянина, но проницательного оперативника Валерия Козырева (Александр Яценко). С первой грубоватый сексист Боков будет ругаться, а со вторым — делиться семейными невзгодами. Но какой сложно ни была бы их общая притирка друг к другу, вместе им предстоит отправиться в путешествие длиною в шесть лет (столько орудовал реальный Фишер) — превозмогая личную боль, общественный ужас и отживающую свое систему, на хромых ногах входящую в новую эпоху.

Эта троица главных героев с четкими характерами и методами работы — главный движок истории. Напоминающий оголенный кабель Боков пусть и невыносим в личном общении, однако работу свою делает честно и добросовестно. Задерганная им Добровольская сперва кажется бледной пешкой системы (первого подозреваемого она притягивает за уши, не скрывая, что хочет просто побыстрее закрыть дело, чтобы не рушить статистику), однако с каждой новой серией отвоевывает свою автономность и статус важного игрока в команде. Привычно растерянный герой Яценко Козырев — хороший семьянин и следователь, однако счастливей от этого не становится ни он сам, ни его близкие.

Именно близкие люди всех действующих героев «Фишера» — начиная с оперативников и заканчивая родственниками жертв маньяка — определяющие тона всей картины. Как говорят о проекте его создатели, супруги Сергей Кальварский и Наталья Капустина, «Фишер» — история воздействия и последствий зла. Жертв убийцы оказывается намного больше, чем изувеченных им тел. Это и убитые горем родители подростков, и разрушенные семьи следователей, отдавшие годы жизни на поимку маньяка, и просто люди, скованные страхом, — где-то там по улицам гуляет зло во плоти, и значит, что следующей жертвой может стать каждый. Как опасный яд, этот страх медленно парализует общество, предсказывая неизбежность последствий: всем отныне будет плохо спаться по ночам.

Атмосферу ужаса и нависающего мрака, в которую погружается мир «Фишера», удачно отражает визуальный ряд (прекрасная работа оператора Ивана Лебедева) и дополняет отличный саундтрек композитора Олега Карпачева. Это надрывный и нарастающий в напряжении звук бездны, из которой в героев всматривается тьма.

«Фишер», как это обычно случается с тру-крайм-процедуралами, будут сравнивать и с «Настоящим детективом», и с «Охотником за разумом». Но все сравнения окажутся напрасными — сериал намеренно отказывается мимикрировать под старших братьев и пытается отыскать собственную интонацию и стиль. В нем куда больше от «Казни» Ладо Кватании (события в которой разворачиваются в ту же эпоху), чем от проектов Пиццолатто и Финчера.

Скорее всего, «Фишеру» удастся избежать и общественных споров на тему того, не романтизирует ли он образ маньяка. Если недавний «Монстр: История Джеффри Дамера» рассказывал о преступлениях с точки зрения преступника, тем самым невольно или намеренно показывая мир истории через оптику убийцы (за это сериал подвергся серьезной критике), «Фишер» до последнего отказывает злодею в праве голоса.

Показанные прессе три первые серии проекта внушают большую надежду: в нем нет авторской пошлости и тягучей невыносимости, он избегает расхожих клише и сценарных троп, отыскивая в этом буквальном и условном темном лесу собственный путь.

«Это история о том, что скрывали парадные советские фасады, о лицемерии, безразличии и эпохе, в которой декларировалось добро, а на самом деле творилось зло», — признаются шоураннеры сериалы.