Рэйчел Блум возмущена закрытием сериала «Перезапуск» после первого сезона. Артистка считает проект нужным и важным.
Сериал «Перезапуск», рассказывающий о не слишком удачливых актерах, получивших известность благодаря единственному ситкому, и спустя двадцать лет решивших воссоединиться ради его перезапуска, неожиданно для многих был закрыт уже после первого сезона.
Как намекнули в Hulu, продюсеров не впечатлила статистика просмотров и в целом зрительского интереса к сериалу. С этим очень не согласна актриса Рэйчел Блум, которая от такого решения, по ее словам в полном шоке и замешательстве.
По словам актрисы, интересный сюжет и сильный актерский состав в лице Кигэн-Майкла Ки, Джонни Ноксвила, Кэлама Уорси и Криста Мари Ю не могли сделать этот проект скучным.
«Я реально нахожусь в замешательстве, я просто такого не ожидала. Нам всем казалось, что сериал активно смотрят и живо обсуждают. А потом нам говорят, что статистика не впечатляет, хотя канал вообще не публиковал никаких показателей», - высказалась актриса.