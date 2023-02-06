Рэйчел Блум возмущена закрытием сериала «Перезапуск» после первого сезона. Артистка считает проект нужным и важным.

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Сериал «Перезапуск», рассказывающий о не слишком удачливых актерах, получивших известность благодаря единственному ситкому, и спустя двадцать лет решивших воссоединиться ради его перезапуска, неожиданно для многих был закрыт уже после первого сезона.

Как намекнули в Hulu, продюсеров не впечатлила статистика просмотров и в целом зрительского интереса к сериалу. С этим очень не согласна актриса Рэйчел Блум, которая от такого решения, по ее словам в полном шоке и замешательстве.

По словам актрисы, интересный сюжет и сильный актерский состав в лице Кигэн-Майкла Ки, Джонни Ноксвила, Кэлама Уорси и Криста Мари Ю не могли сделать этот проект скучным.