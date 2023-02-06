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2 часа назад

Рэйчел Блум возмущена закрытием сериала «Перезапуск» после первого сезона

Inc-News

Рэйчел Блум возмущена закрытием сериала «Перезапуск» после первого сезона. Артистка считает проект нужным и важным.

Рэйчел Блум возмущена закрытием сериала «Перезапуск»
Фото: Inc-NewsInc-News

Сериал «Перезапуск», рассказывающий о не слишком удачливых актерах, получивших известность благодаря единственному ситкому, и спустя двадцать лет решивших воссоединиться ради его перезапуска, неожиданно для многих был закрыт уже после первого сезона.

Как намекнули в Hulu, продюсеров не впечатлила статистика просмотров и в целом зрительского интереса к сериалу. С этим очень не согласна актриса Рэйчел Блум, которая от такого решения, по ее словам в полном шоке и замешательстве.

По словам актрисы, интересный сюжет и сильный актерский состав в лице Кигэн-Майкла Ки, Джонни Ноксвила, Кэлама Уорси и Криста Мари Ю не могли сделать этот проект скучным.

«Я реально нахожусь в замешательстве, я просто такого не ожидала. Нам всем казалось, что сериал активно смотрят и живо обсуждают. А потом нам говорят, что статистика не впечатляет, хотя канал вообще не публиковал никаких показателей», - высказалась актриса.

Сериалы,Джонни Ноксвил,Рэйчел Блум,
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