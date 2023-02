Хит 1970 года вернулся в чарты благодаря сериалу "Одни из нас"

Хит 1970 года Long, Long Time певицы Линды Ронстадт вернулся в чарты в 2023 году. Его популярность только в США выросла на 4900% после того, как песня прозвучала в третьем эпизоде сериала "Одни из нас" по мотивам видеоигры The Last of Us. О популярности хита сообщил в официальном Twitter-аккаунте сервис Spotify.