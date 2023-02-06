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59 минут назад

Хит 1970 года вернулся в чарты благодаря сериалу "Одни из нас"

Газета.Ruиещё 1

Хит 1970 года Long, Long Time певицы Линды Ронстадт вернулся в чарты в 2023 году. Его популярность только в США выросла на 4900% после того, как песня прозвучала в третьем эпизоде сериала "Одни из нас" по мотивам видеоигры The Last of Us. О популярности хита сообщил в официальном Twitter-аккаунте сервис Spotify.

Хит 1970 года вернулся в чарты благодаря сериалу "Одни из нас"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как отметил шоураннер Крейг Мэйзин, выбравший композицию для драматического эпизода, песня должна была вызывать у зрителей "чувство тоски, боли и бесконечно безответной любви". Премьера третьего эпизода сериала состоялась на HBO и HBO Max 30 января.

Сериалы,Линда Ронстадт,
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