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3 часа назад

Пятую серию The Last of Us покажут на два дня раньше

Российская Газета

Пятая серия сериала "Одни из нас" по игре The Last of Us выйдет на HBO Max в пятницу вместо воскресенья.

Пятую серию The Last of Us покажут на два дня раньше
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Изменения связаны с Суперкубком. Обычно финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США перекрывает собой любые другие трансляции, а стриминг не хочет допустить снижения числа зрителей сериала, передает Deadline.

Третью серию шоу поклонники и так приняли не слишком хорошо, хотя показатели числа зрителей были высоки. Четвертый эпизод вышел в эфир в воскресенье.

Во время Суперкубка обычно показывают новые трейлеры самых ожидаемых новинок кино и ТВ. Ожидается, в частности, промо десятого "Форсажа" и "Флэша". Минута рекламы во время Суперкубка стоит невероятно дорого - например, показ трейлера Air Jordan режиссера Бена Аффлека с Мэттом Дэймоном обойдется Amazon в 7 млн долларов.

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