Пятую серию The Last of Us покажут на два дня раньше

Пятая серия сериала "Одни из нас" по игре The Last of Us выйдет на HBO Max в пятницу вместо воскресенья.

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Изменения связаны с Суперкубком. Обычно финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США перекрывает собой любые другие трансляции, а стриминг не хочет допустить снижения числа зрителей сериала, передает Deadline.

Третью серию шоу поклонники и так приняли не слишком хорошо, хотя показатели числа зрителей были высоки. Четвертый эпизод вышел в эфир в воскресенье.