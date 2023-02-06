Пятую серию The Last of Us покажут на два дня раньше

Пятая серия сериала "Одни из нас" по игре The Last of Us выйдет на HBO Max в пятницу вместо воскресенья.
Изменения связаны с Суперкубком. Обычно финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США перекрывает собой любые другие трансляции, а стриминг не хочет допустить снижения числа зрителей сериала, передает Deadline.
Третью серию шоу поклонники и так приняли не слишком хорошо, хотя показатели числа зрителей были высоки. Четвертый эпизод вышел в эфир в воскресенье.
Во время Суперкубка обычно показывают новые трейлеры самых ожидаемых новинок кино и ТВ. Ожидается, в частности, промо десятого "Форсажа" и "Флэша". Минута рекламы во время Суперкубка стоит невероятно дорого - например, показ трейлера Air Jordan режиссера Бена Аффлека с Мэттом Дэймоном обойдется Amazon в 7 млн долларов.