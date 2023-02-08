Обнародован трейлер французско-британского шпионского сериала "Связь" (Liaison). Главные роли в шоу исполнили Венсен Кассель и Ева Грин.
Серии будут еженедельно выходить на Apple TV+ с 24 февраля по 31 марта.
Сюжет следующий: Кассель и Грин - бывшие любовники, которые решили не общаться после расставания. Но вдруг выясняется, что им нужно разгадать запутанную шпионскую загадку, причем совместно.
В сериале также снимались: Жерар Ланвен, Питер Маллан, Станислас Мерхар, Дэниэл Фрэнсис, Филиппин Леруа-Болье.
Напомним, дуэт Касселя и Грин также можно будет увидеть в фильмах "Мушкетеры: Д`Артаньян"и "Мушкетеры: Миледи", первая картина по бессмертному произведению Дюма выйдет весной, вторая - в конце года.