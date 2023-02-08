Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
7 минут назад

Вышел трейлер сериала "Связь" с Венсаном Касселем и Евой Грин

Российская Газетаиещё 1

Обнародован трейлер французско-британского шпионского сериала "Связь" (Liaison). Главные роли в шоу исполнили Венсен Кассель и Ева Грин.

Серии будут еженедельно выходить на Apple TV+ с 24 февраля по 31 марта.

Сюжет следующий: Кассель и Грин - бывшие любовники, которые решили не общаться после расставания. Но вдруг выясняется, что им нужно разгадать запутанную шпионскую загадку, причем совместно.

В сериале также снимались: Жерар Ланвен, Питер Маллан, Станислас Мерхар, Дэниэл Фрэнсис, Филиппин Леруа-Болье.

Напомним, дуэт Касселя и Грин также можно будет увидеть в фильмах "Мушкетеры: Д`Артаньян"и "Мушкетеры: Миледи", первая картина по бессмертному произведению Дюма выйдет весной, вторая - в конце года.

Сериалы,Видео,Связь,Связи,Жерар Ланвен,Питер Маллан,Ева Грин,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители