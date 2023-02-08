Обнародован трейлер французско-британского шпионского сериала "Связь" (Liaison). Главные роли в шоу исполнили Венсен Кассель и Ева Грин.

Серии будут еженедельно выходить на Apple TV+ с 24 февраля по 31 марта.

Сюжет следующий: Кассель и Грин - бывшие любовники, которые решили не общаться после расставания. Но вдруг выясняется, что им нужно разгадать запутанную шпионскую загадку, причем совместно.

В сериале также снимались: Жерар Ланвен, Питер Маллан, Станислас Мерхар, Дэниэл Фрэнсис, Филиппин Леруа-Болье.