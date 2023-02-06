У "Миллиардов" и "Декстера" появятся спин-оффы

Шоу "Миллиарды" и "Декстер" прирастут множественными спин-оффами.
По данным WSJ, у продленного на седьмой сезон шоу "Миллиарды" появится приквел о событиях в Майями под названием "Миллионы". Еще один будет носить название "Триллионы", для остальных также будут выбраны некие числительные в качестве названий.
Сериал "Декстер", не так давно обретший продолжение "Новая кровь", получит несколько спин-оффов. Они расскажут о серийных убийцах, творивших свои черные дела до встречи с Декстером Морганом. Второго сезона у тепло принятого возвращения героя при этом не будет.
Как стало известно ранее, Showtime заказал приквел о ранних годах Декстера.