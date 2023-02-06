Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+10° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
3 часа назад

У "Миллиардов" и "Декстера" появятся спин-оффы

Российская Газета

Шоу "Миллиарды" и "Декстер" прирастут множественными спин-оффами.

У "Миллиардов" и "Декстера" появятся спин-оффы
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

По данным WSJ, у продленного на седьмой сезон шоу "Миллиарды" появится приквел о событиях в Майями под названием "Миллионы". Еще один будет носить название "Триллионы", для остальных также будут выбраны некие числительные в качестве названий.

Сериал "Декстер", не так давно обретший продолжение "Новая кровь", получит несколько спин-оффов. Они расскажут о серийных убийцах, творивших свои черные дела до встречи с Декстером Морганом. Второго сезона у тепло принятого возвращения героя при этом не будет.

Как стало известно ранее, Showtime заказал приквел о ранних годах Декстера.

Сериалы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители