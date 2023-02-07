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42 минуты назад

С Мэтью Макконахи ведут переговоры о спин-оффе "Йеллоустона"

Газета.Ru

The Hollywood Reporter сообщает, что культовый актер Мэттью Макконахи ведет переговоры с одним из создателей "Йеллоустоуна" Тейлором Шериданом о спин-оффе сериала.

С Мэтью Макконахи ведут переговоры о спин-оффе "Йеллоустона"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Переговоры описываются как продолжающиеся, но сделка еще не заключена. Создатели сериала хотят, чтобы звезда "Интерстеллара" стал главным героем нового сериала, действие которого происходит в Йеллоустоне.

Эта новость появилась после сообщений о том, что, возможно, сериал движется к досрочному закрытию из-за планов его главного актера Кевина Костнера.

Сериалы,Интерстеллар,Кевин Костнер,
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