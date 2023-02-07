С Мэтью Макконахи ведут переговоры о спин-оффе "Йеллоустона"

The Hollywood Reporter сообщает, что культовый актер Мэттью Макконахи ведет переговоры с одним из создателей "Йеллоустоуна" Тейлором Шериданом о спин-оффе сериала.

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Переговоры описываются как продолжающиеся, но сделка еще не заключена. Создатели сериала хотят, чтобы звезда "Интерстеллара" стал главным героем нового сериала, действие которого происходит в Йеллоустоне.