В Москве начались съемки комедийного сериала "Мастодонт". Это история о том, что начать с чистого листа можно в любом возрасте. Даже когда тебе 60 лет и кажется, что у тебя все в порядке.

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Главный герой - Виктор Молодцов, которого играет Федор Добронравов - одинокий вдовец, чиновник "старой закалки" мэрии Зауральска, не признающий современные технологии. Он неожиданно узнает, что в столице у него есть взрослая дочь… Более того, она возглавляет один из департаментов Министерства цифрового и перспективного развития. В отличие от своего мягкого и несовременного отца, Екатерина Кулик (Ольга Медынич) - уверенная, жесткая и дитя прогресса - постоянно модернизирует все существующие рабочие процессы.

Молодцов по блату находит возможность устроиться на позицию рядового сотрудника в Министерство. Он едет в Москву, разобраться, действительно ли это его дочь, а если да - завоевать ее доверие. Удастся ли это "мастодонту", попавшему в мир "цифры", и станет главной интригой сериала.

"2022 год в киноиндустрии по сути был годом Федора Добронравова. Сериал "Сваты 7" попал в топ-10 самых популярных сериалов, а "Чебурашка" и "Елки" стали хитами новогоднего проката. Можно смело сказать, что Добронравова знают и любят все у нас в стране. Мы никого другого не представляли в главной роли в нашем сериале, и мы очень горды, что ему понравился сценарий и он с нами", - Станислав Довжик, шоураннер и сопродюсер проекта.

Второй продюсер - Георгий Малков.