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2 часа назад

Кадр дня: самая дорогая сцена в сериале "Офис"

Мира Маркина

В популярном американском сериале "Офис" есть сцена, которая обошлась его создателям в 250 тысяч долларов — 17,7 миллиона рублей. При этом длится она всего 52 секунды. Что это за эпизод? Рассказываем в материале "Рамблера".

Кадр дня: самая дорогая сцена в сериале "Офис"
Фото: Кадр из сериала "Офис"Кадр из сериала "Офис"

Как рассказала актриса Дженна Фишер, самой дорогой в сериале "Офис" стала сцена из пятого сезона, в которой Джим Халперт сделал Пэм Бисли предложение руки и сердца на автозаправке. Казалось бы, ничего особенного, но почему момент стоил так много? 4807 долларов за секунду, только представьте!

Дело в том, что продюсер сериала Грэг Дэниелс хотел снимать сцену предложения на конкретной заправке в Коннектикуте, но ее руководство не дало разрешение на съемку. Не найдя аналогичные места на западном побережье США, создатели решили построить заправку самостоятельно.

Кадр из сериала "Офис"

В качестве места для строительства декораций выбрали большую парковку в районе Лос-Фелиз в Лос-Анджелесе. На их установку и съемку эпизода у съемочной группы вышло всего девять дней. Чтобы место, окружающее персонажей, выглядело еще правдоподобнее, они также использовали фотографий с высоким разрешением и изображения Google Street View.

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Кроме того, на парковке построили четырехполосную кольцевую гоночную трассу вокруг заправки, по которой ездили 35 автомобилей с каскадерами. И это еще не все. Помните, что, когда Джим делал предложение, шел дождь? Он был ненастоящий. Воду распыляли с помощью огромного подъемного крана.

Сериалы,Дженна Фишер,Google,
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