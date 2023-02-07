Кадр дня: самая дорогая сцена в сериале "Офис"

В популярном американском сериале "Офис" есть сцена, которая обошлась его создателям в 250 тысяч долларов — 17,7 миллиона рублей. При этом длится она всего 52 секунды. Что это за эпизод? Рассказываем в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Офис" Кадр из сериала "Офис"

Как рассказала актриса Дженна Фишер, самой дорогой в сериале "Офис" стала сцена из пятого сезона, в которой Джим Халперт сделал Пэм Бисли предложение руки и сердца на автозаправке. Казалось бы, ничего особенного, но почему момент стоил так много? 4807 долларов за секунду, только представьте!

Дело в том, что продюсер сериала Грэг Дэниелс хотел снимать сцену предложения на конкретной заправке в Коннектикуте, но ее руководство не дало разрешение на съемку. Не найдя аналогичные места на западном побережье США, создатели решили построить заправку самостоятельно.

Кадр из сериала "Офис"

В качестве места для строительства декораций выбрали большую парковку в районе Лос-Фелиз в Лос-Анджелесе. На их установку и съемку эпизода у съемочной группы вышло всего девять дней. Чтобы место, окружающее персонажей, выглядело еще правдоподобнее, они также использовали фотографий с высоким разрешением и изображения Google Street View.